Tennis ad Acapulco tra allerta e smentite | il torneo resiste

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, è stato ucciso in un'operazione di polizia, provocando tensioni a Acapulco. La sua morte ha scatenato voci di possibili interruzioni del torneo ATP, ma gli organizzatori hanno confermato che l’evento si svolgerà regolarmente. La popolazione locale teme ripercussioni legate alla violenza in aumento, mentre le autorità cercano di mantenere la calma. Il torneo continuerà nonostante le preoccupazioni crescenti.

Il torneo ATP di Acapulco resiste al caos messicano. Nonostante l'uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, leader del cartello Jalisco Nueva Generación, che ha innescato una spirale di violenza in Messico, gli organizzatori hanno smentito le voci di cancellazione. Il torneo prosegue secondo il programma, con misure di sicurezza rafforzate. La situazione di caos nel Paese, con città sotto assedio e decine di vittime, ha spinto vari governi a sconsigliare ai propri cittadini di muoversi se non per necessità. Tuttavia, il tennis sembra voler resistere a questa ondata di violenza, mantenendo intatto il programma degli incontri.