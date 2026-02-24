Tempesta di neve nel nordest degli Stati Uniti | oltre 600mila persone senza elettricità

Una tempesta di neve ha causato oltre 600.000 interruzioni di corrente nel Nord-Est degli Stati Uniti, lasciando molte famiglie senza energia e isolando alcune zone. Le strade sono state chiuse per il ghiaccio e le nevicate intense hanno cancellato migliaia di voli, creando disagi diffusi. Le autorità hanno invitato alla prudenza e stanno lavorando per ripristinare i servizi. La forte perturbazione continua a interessare la regione, rendendo difficile la mobilità.

Seicentomila persone senza elettricità, strade bloccate, migliaia e migliaia di voli cancellati. La nuova bufera di neve che sta investendo il Nord-Est degli Stati Uniti non dà tregua e sta provocando notevoli disagi alla popolazione con una sorta di “lockdown” in alcuni territori. Già dalla mattinata di lunedì, il freddo era tornato ad abbattersi sulla zona nord orientale degli Usa, ma, all’indomani dell’inizio della tempesta, la reale situazione in cui versano gli Stati vittime della perturbazione appare più chiara. Sono senza elettricità 600mila persone, mentre oltre 40 milioni di cittadini sono ancora sottoposte ad allerta invernale e gli avvisi di bufera di neve si estendono per oltre 960 chilometri lungo la costa orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tempesta artica negli Stati Uniti: milioni senza elettricità, trasporti paralizzati e vittimeUna forte tempesta artica sta attraversando diverse regioni degli Stati Uniti, provocando interruzioni nell’energia elettrica, rallentamenti nei trasporti e conseguenze per le comunità locali.

Tempesta Goretti, danni in tutta l’Europa settentrionale: oltre 300 mila persone senza elettricitàLa tempesta Goretti ha interessato l’Europa settentrionale, provocando danni diffusi e disservizi, in particolare in Francia.

Tempesta di neve a New York: voli cancellati e città paralizzata per Capodanno

Tempesta di neve a New York, record storico dal 1963: oltre 40 milioni di persone in allertaNevicate record a New York e nel Nord-Est degli Stati Uniti: oltre 40 milioni di persone sotto allerta, migliaia di voli cancellati e stato di emergenza in quattro Stati. È tra le peggiori tempeste de ... adnkronos.com

Meteo: USA, Tempesta di Neve storica su New York, emergenza e record di accumuli nel Nord-EstUna tempesta di neve storica ha colpito nelle ultime ore gli Stati Uniti, paralizzando in particolare la città di New York e buona parte del Nord-Est americano. Il passaggio di un profondo vortice cic ... ilmeteo.it

Dopo l'illusione di un weekend quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. La seconda in un mese, dopo quella che a metà gennaio ha x.com