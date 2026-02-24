Tecnologia e riabilitazione a Vignola | arrivano i software per aiutare i bambini autistici a comunicare

L’associazione Vignola Animazione ha donato nuovi software alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Vignola per supportare i bambini autistici. La causa risiede nella necessità di migliorare la comunicazione e l’interazione di questi piccoli. I programmi, sviluppati appositamente, permettono ai bambini di esprimersi più facilmente attraverso strumenti digitali. La donazione mira a facilitare il percorso di riabilitazione e a rendere più accessibili le terapie. L’iniziativa coinvolge direttamente operatori e famiglie.

Ieri il ringraziamento all'associazione 'Vignola Animazione'. I programmi hanno lo scopo di favorire l'autonomia comunicativa e la partecipazione dei bimbi alle attività quotidiane Un aiuto a comunicare per i bambini con disturbo dello spettro autistico. È l'obiettivo dei software donati dall'associazione 'Vignola Animazione' alla Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) del Distretto di Vignola. Questa mattina, lunedì 23 febbraio, si è tenuto un momento di ringraziamento all'associazione, da tempo vicina ai servizi territoriali vignolesi.