Tayson il nuovo agente speciale adottato dalla polizia provinciale

Tayson, il cane meticcio molossoide, è diventato il nuovo agente speciale della polizia provinciale di Monza e Brianza. La sua adozione ha migliorato le operazioni di sorveglianza sul territorio e ha permesso di rintracciare persone scomparse più rapidamente. La presenza di Tayson ha anche rafforzato il rapporto tra agenti e cittadini, che ora si affidano di più alle capacità del cane. La sua esperienza mostra l'importanza degli animali nelle forze di polizia.

Un nuovo agente speciale per la polizia provinciale di Monza e Brianza. Si tratta di Tayson, un adorabile meticcio molossoide. Scopriamo chi è. Il nuovo agente, è stato adottato tramite l’associazione New Life di Macherio ed è un nuovo prezioso alleato del comando provinciale a Cesano Maderno. Tayson raccoglierà il testimone di Tea - che era stata per più di 10 anni il punto di riferimento per la compagnia - come guardiano fedele e supporto operativo del Corpo. Il meticcio vigilerà sulla sede, situata a ridosso del Parco delle Groane, e contribuirà ad aumentare la sicurezza dell’area, affiancando sistemi di allarme e attività di pattugliamento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

