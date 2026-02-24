Tarocchi e consigli con la videochiamata | Elisa la ‘prof’ che guarda al futuro

Elisa Greggio, educatrice di 31 anni, ha introdotto le consulenze con i tarocchi tramite videochiamata per offrire orientamento ai giovani. La sua iniziativa nasce dalla volontà di combinare il suo lavoro con una passione personale, creando un metodo innovativo di supporto. Ogni sessione prevede letture personalizzate e consigli pratici, rivolgendosi a chi cerca risposte rapide e chiare. La sua proposta si rivolge a chi desidera un approccio diverso al futuro.

Rovigo, 23 febbraio 2026 Si chiama Elisa Greggio, ha 31 anni, e lavora come educatrice. Laureata in scienze dell’educazione e pedagogia aiuta, tra i banchi ed anche nelle case, i ragazzi con disabilità. Nelle aule gli studenti le vogliono bene, la chiamano prof. ‘Sì, mi piace molto insegnare, lavoro per una cooperativa’, racconta. Ma ha anche un’altra passione, quella di guardare al futuro. ‘Mi occupo della crescita personale e spirituale di chi si rivolge a me, mi definisco una consulente, ascolto le persone, cerco di aiutarle nelle scelte che hanno davanti, di capire chi sono’, racconta Elisa che ha aperto una partita iva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

