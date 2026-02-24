Tanti livelli intrecciati La selezione naturale non è un processo lineare

La teoria della selezione multilivello ha suscitato polemiche perché sfida l’idea tradizionale che l’evoluzione avvenga solo a livello individuale. Negli anni Sessanta, i biologi hanno criticato questo approccio sia per le sue implicazioni teoriche che per i modelli matematici usati. La discussione si è accesa quando alcuni studiosi hanno sostenuto che la selezione di gruppo può influenzare profondamente le caratteristiche delle specie. La questione resta aperta tra esperti e ricercatori.

Perché l'idea di selezione multilivello è sempre stata così controversa in biologia evoluzionistica? Negli anni Sessanta la selezione di gruppo è stata messa sotto accusa su due fronti: quello delle idee e quello dei modelli quantitativi. Sul piano concettuale il bersaglio erano le spiegazioni che attribuivano ai gruppi, o addirittura alla specie, comportamenti "per il bene comune": animali che limitano la riproduzione per evitare la sovrappopolazione, gruppi che adottano regole di prudenza per preservare le risorse, specie che "si regolano" per non estinguersi. Il libro di Wynne-Edwards, nel 1962, aveva dato una forma sistematica a questo modo di pensare, immaginando popolazioni controllate da meccanismi sociali che si evolvono perché utili alla sopravvivenza del gruppo o della specie.