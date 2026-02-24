tanti i cantanti in scaletta chiude il festival una band che festeggi i 60 anni di carriera

Il festival di Sanremo 2026 si conclude con una band che celebra i 60 anni di musica. La scelta deriva dalla volontà di onorare la lunga carriera e coinvolgere il pubblico con un concerto speciale. La band, nota per le sue hit iconiche, si esibirà nella serata finale, portando sul palco un ricco repertorio. La manifestazione, ormai consolidata da oltre un decennio, si estende anche oltre il teatro Ariston e le esibizioni in gara.

U na tradizione che ormai si rinnova da tredici anni. Anche per Sanremo 2026 (su Rai 1 dal 24-28 febbraio), che va oltre il teatro Ariston e le canzoni in gara. La festa della canzone italiana coinvolge tutta la città della riviera ligure. In Piazza Colombo viene infatti allestito il consueto Suzuki Stage, un palcoscenico all’aperto dove i fan, i curiosi e gli amanti della musica possono assistere alle esibizioni live degli ospiti. Leo Gassmann a Sanremo 2026: «La mia “Naturale” è una lettera di arrivederci» X Leggi anche › Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata di Sanremo Quest’anno, i cantanti che animeranno la piazza, sono Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh, che chiudono la kermesse canora con alcuni dei brani che hanno segnato sessant’anni della loro di carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Anche i POOH in concerto alla Reggia di Caserta, la leggendaria band celebra 60 anni di carriera: biglietti in vendita dal 21 gennaioI POOH tornano in concerto alla Reggia di Caserta per festeggiare i loro 60 anni di carriera.

Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carrieraAl Lucca Summer Festival del 29 luglio, in piazza Napoleone, si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di attività.

