Tangenti sulle forniture informatiche chiesto l' arresto per 16 tra prof e manager | coinvolti due palermitani

La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 persone, tra docenti, ricercatori e manager, in seguito a un’indagine sulle tangenti nelle forniture informatiche. La richiesta deriva da sospetti di corruzione e favoritismi, con alcune società coinvolte nel pagamento illecito di somme per ottenere appalti pubblici. Tra gli indagati ci sono anche alcuni professionisti di Palermo, che avrebbero favorito determinate aziende. Le autorità continuano a raccogliere prove sui dettagli del caso.

L'inchiesta è partita nel 2023 quando scattarono gli arresti domiciliari per Daniela Lo Verde, dirigente della scuola Falcone dello Zen. Indaga la procura europea, adesso sono coinvolte anche altre regioni La Procura europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche. Tra loro ci sono due palermitani, Giuseppe Cangemi, di 51 anni, e Mario Piacenti di 66. Gli indagati - nell'ambito di una inchiesta che è partita dalla Sicilia e riguarda anche altre regioni, tra cui la Campania - sono accusati, a vario titolo, di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e manager. “Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr”La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 professori, ricercatori e manager coinvolti in un caso di corruzione.

