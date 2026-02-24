Tamara Ricci un fiume di lacrime per la giovane mamma di Corchiano | Una guerriera Ora proteggi il tuo cucciolo

Tamara Ricci, giovane mamma di Corchiano, ha perso la vita dopo una lunga lotta contro il colangiocarcinoma, una forma aggressiva di tumore alle vie biliari. La sua battaglia ha attirato l’attenzione di molti, che hanno seguito il suo coraggio quotidiano. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando il suo spirito forte e la determinazione dimostrata. Ora, la famiglia si prepara a prendersi cura del suo bambino, lasciando un vuoto profondo nel paese.

Oggi, 24 febbraio, i funerali della 34enne morta per un raro e aggressivo tumore. Centinaia i ricordi: "Sei stata una gladiatrice, un esempio per tutti. Non dimenticheremo i tuoi occhioni gentili e il tuo sorriso luminoso" Il dolore per la morte di Tamara Ricci, la 34enne di Corchiano scomparsa dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il colangiocarcinoma, una rara e aggressiva forma di tumore delle vie biliari, è arrivato come un'onda che ha travolto non solo il paese ma l'intera provincia di Viterbo. Ma ha portato con sé anche centinaia di ricordi, quelli più belli, che parlano di una giovane donna solare e capace di lasciare un segno profondo in chiunque l'abbia incontrata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Tamara Ricci è morta, la giovane mamma di Corchiano non ce l'ha fatta: la malattia affrontata con amore e coraggioTamara Ricci è morta dopo aver combattuto con determinazione contro un tumore raro delle vie biliari.

