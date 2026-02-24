Tajani | ‘mi batterò per finanziamento da 8 milioni a Radio Radicale’

Tajani ha dichiarato che il governo si impegna a fornire 8 milioni di euro a Radio Radicale, dopo aver confermato di voler raggiungere questa cifra. La decisione nasce dalla necessità di sostenere l’emittente, che da tempo chiede fondi per mantenere le sue attività. Tajani ha assicurato che farà tutto il possibile per ottenere la cifra richiesta, ribadendo l’importanza di garantire il supporto finanziario a Radio Radicale. La questione resta al centro del dibattito politico.

Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani durante un punto stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sul finanziamento della convenzione di Radio Radicale da parte del governo. "Ci sono sempre trattative quando si fanno le manovre di bilancio, l'ho detto al presidente del Consiglio e credo che si debba raggiungere quella cifra, ne ho già parlato anche con il ministro Giorgetti", ha riferito il ministro degli Esteri.

Radio Radicale senza finanziamento né convenzione per il servizio pubblicoRadio Radicale, dopo oltre trent’anni di collaborazione con lo Stato italiano, si trova oggi senza finanziamenti né convenzione per il servizio pubblico.

Radio Radicale: 4 milioni e rischio chiusura, l’emittente al collasso.Radio Radicale rischia di chiudere, dopo aver accumulato un debito di 4 milioni di euro.