Tajani lancia allarme | dazi USA minacciano il 40% del PIL italiano

Tajani denuncia che i dazi americani minacciano il 40% del PIL italiano, a causa delle tariffe imposte sulle esportazioni europee. In riunione a Bruxelles, il ministro degli Esteri sottolinea la necessità di un fronte compatto per difendere le aziende italiane dall’aumento dei costi. La discussione si concentra sulla possibilità di reagire con misure condivise, mentre le imprese temono danni significativi alle esportazioni. La questione resta quindi al centro del dibattito internazionale.

La sfida dei dazi: Tajani chiede chiarezza e unità europea. A Bruxelles, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affrontato con urgenza la questione dei dazi americani, chiedendo chiarezza e unità europea per proteggere le imprese italiane. La situazione si è acuita dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi globali al 15% con effetto immediato. Tajani ha sottolineato la necessità di evitare guerre commerciali, ribadendo che tali conflitti non servono a nessuno. La preoccupazione principale di Tajani è rassicurare le imprese italiane che esportano, garantendo che l'Italia lavorerà insieme all'Europa e ai suoi partner per mantenere gli impegni.

Dazi Usa, Tajani: Citare fatti e non parole, export italiano in crescita – Il videoIl ministro Tajani sottolinea l'importanza di basare il dibattito sui fatti concreti riguardo ai dazi statunitensi.

Dazi Usa e mercati emergenti, il vicepremier Tajani rassicura gli imprenditori forlivesi: "L'export italiano non si ferma"Il vicepremier Tajani ha confermato che, nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti e le tensioni con i mercati emergenti, l’export italiano resta forte.