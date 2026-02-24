Taccuino elettorale | appuntamenti al mercato e in piazza

Il calendario elettorale segnala due eventi chiave: il referendum sulla giustizia il 22-23 marzo e le elezioni comunali di Arezzo il 24-25 maggio. La decisione di chiamare gli elettori alle urne deriva dalla necessità di riformare alcune leggi e di rinnovare il consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati a esprimersi su questioni di grande rilievo per la città e il sistema giudiziario. Questi appuntamenti si avvicinano rapidamente e richiedono preparazione.

Il circolo Matteotti torna a riunirsi per uno scambio di idee e opinioni in vista della prossima scadenza elettorale per il Comune di Arezzo. Il sindaco uscente infatti, ha esaurito il suo percorso amministrativo e si aprono dunque prospettive nuove, chiunque ottenga il mandato popolare.