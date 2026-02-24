T-mobile offre telefoni gratuiti per riconquistare i clienti

T-Mobile ha deciso di offrire telefoni gratuiti per fidelizzare i clienti, dopo un periodo di insoddisfazione tra gli utenti. La causa principale risiede negli aumenti dei prezzi e nelle modifiche alle offerte, che hanno portato a una perdita di fiducia. L’azienda intende così riavvicinare chi si è allontanato, puntando su promozioni concrete. Questa strategia mira a recuperare clienti e rafforzare la propria posizione sul mercato. La proposta rimane valida fino a nuova comunicazione.

Nel 2025 T-Mobile ha attraversato un periodo piuttosto turbolento, segnato da rincari su alcuni piani, dalla riorganizzazione di offerte e da una crescente preoccupazione dei clienti. Per recuperare fiducia e fidelizzazione, l'operatore mette in campo un'iniziativa mirata: una offerta di telefono gratuitamente condizionata. Si tratta di una mossa volta a rassicurare gli utenti sull'importanza della sottoscrizione, pur mantenendo condizioni e costi associati. Il presente testo sintetizza le principali caratteristiche dell'iniziativa, le condizioni di accesso e le reazioni emerse all'interno dell'azienda.