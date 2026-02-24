Sylvain Francisco smentisce l' intesa con il Barcellona

Sylvain Francisco ha negato un accordo con il Barcellona, chiarendo le voci che circolavano in questi giorni. La sua decisione arriva dopo settimane di rumors che lo vedevano vicino alla squadra catalana. Il giocatore ha sottolineato di essere concentrato sulla sua attuale squadra e di non aver ancora preso decisioni sul futuro. La sua scelta influisce sulla strategia di mercato delle squadre coinvolte e apre nuovi scenari nel panorama della Euroleague.

Nel contesto della Euroleague, Sylvain Francisco emerge come protagonista di una stagione cruciale per il ruolo di playmaker e per le dinamiche di mercato che interessano il suo futuro. L'atleta, in forza allo Zalgiris Kaunas, ha mostrato continuità di rendimento e progressiva maturazione tecnica, elementi che ne rafforzano l'appeal tra le realtà interessate a rinforzare la cabina di regia. Le indiscrezioni su un possibile passaggio al Barcellona sono state negate dalle parti coinvolte, con chiarezza e senza alcuna conferma ufficiale di accordi futuri. Il playmaker dello Zalgiris Kaunas è stato al centro di voci di mercato che lo avrebbero accostato a un contratto biennale con il Barcellona.