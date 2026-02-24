Svegliaginevra video intervista La fine della guerra | Un album che ha il sapore degli anni ’90

La nostra video intervista a svegliaginevra, in occasione dell’uscita del nuovo album La fine della guerra, con nove canzoni che attraversano il mistero della vita e dell’esperienza umana. Vi presentiamo la nostra video intervista a svegliaginevra, in occasione dell’uscita del nuovo album La fine della guerra ( Nigiri distribuito da Columbia Records Sony Music Italy ), composto da 9 brani interamente scritti dall’artista e che vede alle produzioni anche la partecipazione di PAGA, Effemmepi ed Elia.wave. Le tracce attraversano il mistero della vita e dell’esperienza umana: la lotta interiore tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, la libertà, la solitudine, il lutto, la perdita e la rinascita, l’amore, il coraggio di lasciarsi andare all’imprevisto, nei luoghi nuovi come in quelli che chiamiamo casa, e l’amara consapevolezza che il mondo di oggi non è sempre giusto con chi ama solo per amare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

