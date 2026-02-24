Suzuki parzialmente con il gruppo | probabile convocazione col Cagliari

Suzuki si è allenato con il gruppo per la prima volta dopo il problema muscolare, probabilmente pronto a essere convocato contro il Cagliari. Il giocatore ha svolto esercizi con i compagni, segnale che la sua condizione sta migliorando. La squadra si prepara intensamente alla sfida di venerdì sera alle 20, concentrata sulla strategia da adottare in campo. La decisione finale sulla sua presenza sarà comunicata nelle prossime ore.

Buone notizie per il Parma. Al Mutti Training Center di Collecchio, la squadra ha lavorato in vista della partita con il Cagliari, in programma venerdì sera alle 20.45 al Tardini. Un allenamento con segnali positivi sul fronte infortuni: Zion Suzuki ha ripreso parzialmente il lavoro con il gruppo, avvicinandosi così a una possibile convocazione per lo scontro salvezza. Potrebbe tornare a far parte del gruppo dopo l'infortunio di novembre contro il Milan. Si era procurato una grave frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide, necessaria l'operazione in Giappone e la lenta convalescenza.