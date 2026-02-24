Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Il Ministero ha aperto gli interpelli per le supplenze del 2026, a causa della fine delle graduatorie esaurite. Le scuole potranno così selezionare nuovi docenti per coprire le assenze nel secondo semestre. La procedura, prevista dall'OM n. 882024, entrerà in vigore solo quando non ci saranno più candidati disponibili. Le scuole attendono questa possibilità per completare il personale necessario fino a giugno.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

