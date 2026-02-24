Supersport 2026 Motozoo by MadForce Dubai parte forte | Giombini quarto in Gara 2 a Phillip Island

Giombini si piazza quarto in Gara 2 a Phillip Island, risultato che deriva dalla buona partenza e dal ritmo costante durante la corsa. La squadra Motozoo by MadForce Dubai ha portato in pista una moto performante, permettendo al pilota di mantenere una posizione di rilievo nonostante le difficoltà climatiche. La competizione si è rivelata molto serrata, con i primi tre che hanno guadagnato distacchi minimi. La stagione 2026 del Supersport continua a regalare emozioni.

Si apre con un risultato di grande valore la stagione 2026 del Campionato Mondiale Supersport per Motozoo by MadForce Dubai. Sullo storico tracciato australiano di Phillip Island, Andrea Giombini ha chiuso Gara 2 in quarta posizione al termine di una prestazione di altissimo profilo tecnico e strategico, sfiorando il podio alla sua prima apparizione in sella alla MV Agusta del team Motozoo. Un weekend in salita, poi la svolta in Gara 2. Il fine settimana non era iniziato nel migliore dei modi. Due cadute significative nei test avevano inevitabilmente condizionato la preparazione, riducendo il tempo utile per lavorare sul setup e incidendo sulla fiducia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sabato sfortunato per GYTR GRT Yamaha a Phillip Island: ritiri per Gardner e Manzi in Gara 1Sabato difficile per il GYTR GRT Yamaha a Phillip Island, con due ritiri in Gara 1.

Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip IslandNicolò Bulega ha conquistato la vittoria in gara-1 del GP di Australia sul circuito di Phillip Island, dimostrando un passo rapido e costante.

