Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 24 febbraio

Il concorso del Superenalotto di oggi, 24 febbraio 2026, ha registrato nessuna combinazione di jackpot o grandi vincite. La causa è l'assenza di numeri vincenti per i premi più elevati, mentre sono stati centrati cinque '5', che portano a premi di 37 mila euro ciascuno. I giocatori sperano ora in un'estrazione successiva più fortunata, mentre le scommesse si sono concentrate sui numeri scelti questa mattina.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 24 febbraio 2026. Centrati invece cinque '5' che vincono 37.049,14 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 126.200.000 di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende.