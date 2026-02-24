Superbonus scandalo in Trentino | quanti milioni abbiamo regalato agli stranieri

Il superbonus ha portato a un investimento record a Marilleva, frazione di Mezzana, dove sono stati spesi milioni di euro per un progetto di ristrutturazione. La causa principale è l’afflusso di fondi pubblici destinati a migliorare le abitazioni, ma il risultato ha sollevato polemiche sulla destinazione di questi soldi. In un borgo con meno di 900 abitanti, si sono registrati i lavori più costosi d’Italia. La vicenda continua a suscitare discussioni sulla gestione delle risorse pubbliche.

A Marilleva, frazione di Mezzana e borgo trentino con meno di 900 abitanti, è stato realizzato l'intervento più costoso d'Italia finanziato con il Superbonus. Nello stesso comune, grazie alla misura statale, è stato ristrutturato quasi il 60% degli edifici. Numeri record che raccontano meglio di ogni analisi l'impatto del 110% in alta Val di Sole. Una storia, emblematica, che mostra anche tutte le storture determinate dalla misura voluta dal M5s di Giuseppe Conte. Mezzana detiene anche un altro primato: la più alta percentuale di seconde case in Trentino. "L'86% del patrimonio immobiliare residenziale è costituito da seconde case: tra i 2.