Superbonus | sblocco cantieri con imposta sostitutiva addio sanzioni

Il governo ha deciso di introdurre un'imposta sostitutiva per i cantieri coinvolti nel Superbonus 110%, risolvendo i problemi legati alle sanzioni. La misura mira a facilitare l’avvio dei lavori nei condomini e tra i general contractor, eliminando le penalità economiche. Questa novità dovrebbe accelerare i progetti di ristrutturazione e ridurre i ritardi. La proposta riguarda anche la semplificazione delle procedure e la riduzione delle spese amministrative. Restano da definire i dettagli della nuova normativa.

Il governo è pronto a varare uno scudo per i condomini e i general contractor coinvolti nel Superbonus 110%, trasformando le attuali sanzioni in una semplice imposta sostitutiva. La misura, in discussione da mesi, mira a sbloccare i cantieri ancora attivi e ridurre i contenziosi, evitando che errori formali o ritardi diventino macigni insostenibili per i cittadini. Al centro dell'intervento normativo ci sono casi specifici come errori negli stati di avanzamento dei lavori, asseverazioni non corrette e cantieri non completati. Attualmente, i condomini rischiano sanzioni pesanti oltre al pagamento delle imposte dovute.