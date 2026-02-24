Superbonus in arrivo una norma salva Condomini | come funzionerà la sanatoria e chi ne ha diritto

Una nuova norma nel decreto fiscale permette ai condomini di sanare le irregolarità legate al Superbonus 110%. La causa è l’uso improprio dell’incentivo da parte di alcuni proprietari, anche senza i requisiti necessari. La sanatoria offrirà una possibilità di regolarizzare le spese e i lavori effettuati, facilitando la concessione delle agevolazioni. Questa misura riguarda principalmente condomini con interventi già avviati o completati, anche in caso di irregolarità formali.

Una sanatoria per chi ha usato il Superbonus anche se non ne aveva diritto. È in arrivo nel nuovo decreto fiscale una norma salva Condomini che consentirà ai proprietari di superare le irregolarità legate all'incentivo al 110%. Per risolvere al propria posizione col Fisco basterà versare una somma, pari circa al 5% dell'intero incasso ottenuto tramite cessione del credito o sconto in fattura. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Superbonus: a chi è rivolto lo scudo Salva Condomini per regolarizzare cantieri e detrazioniIl governo introduce lo scudo Salva Condomini per proteggere i proprietari da responsabilità inattese legate al Superbonus, causate da irregolarità nei cantieri.

Un «salva condomini» per riparare i nuovi danni del SuperbonusIl ricorso al Superbonus ha causato problemi ai condomini che non hanno concluso i lavori, creando nuove spese per gli inquilini.

