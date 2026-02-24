Superbonus ci sono nuovi problemi | in arrivo uno scudo fiscale per i condomini

Il governo introduce uno scudo fiscale per i condomini, dopo che molte famiglie hanno incontrato difficoltà con il superbonus. La causa principale risiede nelle complicazioni burocratiche e nelle tempistiche di pagamento che hanno lasciato molti proprietari incerte sul da farsi. Il nuovo provvedimento mira a semplificare le pratiche e ridurre i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. La misura coinvolge circa 30.000 condomini interessati dagli interventi edilizi.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” Il governo pensa a un'imposta sostituiva per mettere al riparo i contribuenti da lunghi contenziosi con il Fisco. Nel decreto fiscale ci sarà anche una norma per i general contractor. Intanto il conto delle detrazioni supera i 130 miliardi di euro È in arrivo uno scudo "salva condomini". Obiettivo: evitare lunghi contenziosi con il fisco ai contribuenti che sono rimasti "scottati" dal superbonus. La misura, di cui dà notizia 'Il Sole 24 Ore', è allo studio dell'esecutivo che vorrebbe inserirla nel prossimo decreto fiscale. 🔗 Leggi su Today.it

Scudo fiscale per condomini: come evitare sanzioni al superbonusUn nuovo decreto fiscale mira a proteggere i condomini da sanzioni legate a irregolarità nel superbonus.

Salva condomini, sugli orrori del superbonus arriva uno scudo per proteggere i cittadini (e non solo) dal fiscoIl governo introduce una nuova misura per tutelare i condomini alle prese con le complicazioni del Superbonus.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Superbonus, cosa è lo scudo Salva Condomini e a chi è rivolto: i requisiti; Superbonus, arriva lo scudo per i condomini: niente sanzioni per i general contractor; Casa, sul superbonus scudo ai condomini per i controlli del Fisco; Superbonus e decreto Salva SAL: quando il credito non è davvero al sicuro.

Superbonus, cosa è lo scudo Salva Condomini e a chi è rivolto: i requisitiLa misura di rende necessaria perchè, in base allo stato attuale, l’impianto normativo del 110% prevede che, anche di fronte ad errori commessi da tecnici o imprese e nel caso di cantieri bloccati, ... tg24.sky.it

Superbonus, perché scattano controlli del Fisco sui condomini e chi rischia di perdere lo scontoNegli ultimi anni è progressivamente calato l'uso del Superbonus 110%, e ora inizia la fase dei controlli su chi ha approfittato dello sconto fiscale. Già da tempo è partito l'invio delle lettere del ... fanpage.it

Ode funebre al Superbonus 110%: sono sempre i migliori quelli che se ne vanno Ora che il rumore si abbassa, resta una domanda più seria delle tifoserie: cosa abbiamo imparato davvero Un bilancio senza sconti lavoripubblici.it/news/ode-funeb… x.com

**Superbonus 110%: rischi per chi non finisce i lavori** - facebook.com facebook