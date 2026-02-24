Sulle Statali lombarde si accendono gli autovelox | il calendario dei controlli

L’attivazione degli autovelox sulle strade statali lombarde deriva dall’intento di ridurre incidenti causati dall’eccesso di velocità. La Polizia Stradale ha programmato una serie di controlli accurati, con l’obiettivo di individuare chi viola i limiti e garantire maggiore sicurezza. Le postazioni vengono aggiornate regolarmente e segnalate ai cittadini. Le autorità vogliono fermare le condotte rischiose e promuovere un comportamento più responsabile tra gli automobilisti.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 23 febbraio 2026 e domenica 1 marzo 2026 Non conoscono pause i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.