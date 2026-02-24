sulla montagna con i gorillaz

Damon Albarn ha pubblicato il nuovo album dei Gorillaz, intitolato *The Mountain*, che affronta il tema del lutto e della spiritualità. La band virtuale ha scelto di esplorare emozioni profonde attraverso sonorità coinvolgenti e testi intensi. La pubblicazione è arrivata dopo mesi di lavorazione, con Albarn che ha dichiarato di aver voluto creare un viaggio musicale tra ricordi e speranza. La risposta dei fan è già molto positiva.

Damon Albarn ricorda che quando era bambino a Leytonstone, nell’est di Londra, suo padre Keith, appassionato di arte indiana, gli faceva ascoltare spesso il suonatore di sitar Ravi Shankar. Ed è per questo forse che, dopo che il padre è morto nel 2024, Albarn è andato a spargere le sue ceneri a Varanasi. Ed è probabilmente da questo lutto che arriva la principale fonte d’ispirazione per The mountain, il nono disco dei Gorillaz, la band virtuale creata nel 1998 insieme al fumettista Jamie Hewlett. Un album registrato tra Londra, l’India e il Medio Oriente e cantato in cinque lingue (inglese, hindi, arabo, spagnolo e yoruba). 🔗 Leggi su Internazionale.it

