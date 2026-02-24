Successo per il CarnevalFratta In centinaia in San Francesco per l’ultima giornata di festa

Il CarnevalFratta ha attirato centinaia di persone a San Francesco, provocando un grande entusiasmo tra i partecipanti. La piazza si è riempita di colori e allegria durante l’ultima giornata di festa, grazie all’impegno del Comitato Popolare e dei numerosi locali coinvolti. La manifestazione, inserita nel programma Lucca in Maschera 2026, ha visto la collaborazione di diverse associazioni e il supporto del Comune. La giornata si è conclusa con un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Una piazza San Francesco coloratissima e gioiosa ha salutato il CarnevalFratta domenica scorsa, 22 febbraio: si rinnova dunque il successo della grande festa rionale organizzata anche questo anno dal Comitato Popolare di piazza San Francesco, insieme agli Osti (Ristorante Da Mecenate, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario, Bonny Pizza, Marameo) e all'associazione Fermento, con il sostegno del Comune di Lucca che ha inserito la manifestazione nel programma Lucca in Maschera 2026, con la collaborazione di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest.