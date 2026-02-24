Successo importantissimo raggiungeremo i playout
Il risultato positivo ottenuto dalla squadra domenica è stato determinato dalla vittoria contro il San Marino, che ha permesso di raggiungere i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione. La partita si è giocata al Mancini, dove i giocatori hanno dato il massimo per migliorare la posizione in classifica. La vittoria ha anche dato una spinta psicologica importante al team, che ora punta ai prossimi incontri.
Al Castelfidardo domenica servivano solo i tre punti, al Mancini, contro il San Marino. Sono arrivati, puntuali e preziosi per la classifica e per il morale. Una vittoria, di misura, anche se sofferta nel finale, ma importante, nello scontro diretto casalingo. I biancoverdi erano attesi da una partita da dentro o fuori. Con un solo risultato davanti. Obiettivo centrato con tre gol: doppietta di Morais e rigore di Gallo, quest’ultimo in rete per la seconda partita consecutiva. Tre punti che danno morale e speranze. "Ne abbiamo tantissime di sfide per raggiungere i playout. Il Castelfidardo raggiungerà i playout, ce la faremo" esclama mister Stefano Cuccù dopo il triplice fischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Don Bosco Spezia, successo netto nel Girone B: 4-0 al Magrazzurri e allontanate le preoccupazioni per la zona playout.Il Don Bosco Spezia batte 4-0 il Magrazzurri e respinge le preoccupazioni per la zona playout.
Turismo, entusiasmo da Palazzo San Giacomo: "Raggiungeremo i 20 milioni di visitatori"Napoli si prepara a vivere un periodo di grande fermento turistico, con il Comune che punta a raggiungere i 20 milioni di visitatori.