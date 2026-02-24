Stupida sfortuna di Fulminacci | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Una malinconia urbana, con i colori sbiaditi degli Anni ’80 e lo sguardo perso tra la folla. Fulminacci torna al Festival di Sanremo con un brano di cantautorato contemporaneo: "Stupida sfortuna” ha il retrogusto sonoro Eighties ed è scritta insieme al produttore Golden Years, che abbraccia nostalgia e inquietudine. Il cantautore romano racconta la ricerca quasi ossessiva di un volto amato e perduto. Fulminacci ha spiegato di immaginare la canzone come un malinconico tardo pomeriggio, un buio invernale che avvolge tutto. E in effetti il brano si muove in quella penombra: non c’è rabbia, ma un senso di smarrimento continuo. 🔗 Leggi su Today.it

