Stupida sfortuna di Fulminacci – il testo e il significato del brano di Sanremo 2026

Fulminacci ha scritto il brano “Stupida Sfortuna” in risposta a problemi personali che hanno ostacolato la sua carriera. La canzone riflette le difficoltà incontrate e il senso di frustrazione vissuto negli ultimi mesi. L’artista ha deciso di condividere questa esperienza attraverso il nuovo pezzo, che si concentra sulle piccole sfortune quotidiane. La sua presenza a Sanremo 2026 rappresenta un momento importante per la sua crescita artistica. La performance si svolgerà sul palco dell’Ariston tra poche settimane.

Fulminacci è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione nel 2021 tra i Campioni con il brano “Santa Marinella”, il giovane artista torna a esibirsi sul palco del Teatro Ariston con “Stupida Sfortuna”. Di seguito, ecco il testo e il significato della canzone. “Stupida sfortuna” di Fulminacci – il testo. Ti troverò dentro a una foto Sotto l’acqua mentre nuoto Nella sabbia e nel cemento Dentro un cinema all’aperto Come un’allucinazione In mezzo a tutte le persone Che vanno chissà dove E passeranno Classifiche e Sanremi Taxi treni aerei E se mi stai ancora cercando Sono dove stavo ieri Ho solo più pensieri Un po’ meno fiducia E qualche buona scusa Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa Ma pensa un po’ Vado di corsa e resto indietro E soffia il vento della metro Tra le piastrelle colorate E le rovine sotto a un vetro C’è un manifesto col tuo nome In mezzo a un fiume di persone Che vanno chissà dove E passeranno Semafori e cantieri Pianeti e buchi neri E dai facciamo i seri Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi Di primavere e poi di nuovo rami spogli Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli Ci credi o no? Stupida stupida stupida sfortuna Gelida gelida gelida paura Dopo di te non l’ho più detto a nessuna Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai Stupida stupida stupida sfortuna Che ci penso anche se non ci penso Gelida gelida gelida paura Ogni volta che non mi addormento L’infinito a me mi fa spavento Come il cielo come il mare aperto Stupida sfortuna starò più attento Fulminacci canta “Stupida sfortuna”, significato della canzone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Fulminacci partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna, scritto per raccontare le piccole frustrazioni quotidiane di molti giovani.

Fulminacci torna a Sanremo 2026 dopo cinque anni, a causa del successo ottenuto con il suo primo brano "Santa Marinella".

