Studio italiano | Fermare il greenwashing non basta senza incentivi l’ambiente non migliora

Le imprese possono migliorare davvero il loro impatto ambientale e allo stesso tempo fare greenwashing, comunicando un impegno “verde” più alto di quello reale: è quanto emerge da una nuova ricerca firmata da tre docenti della Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano pubblicata sulla rivista scientifica Economics Letters. Lo studio analizza come si comportano le aziende quando i consumatori non possono verificare direttamente la qualità ambientale dei prodotti e devono affidarsi alle informazioni fornite dalle imprese. In questo scenario, spiegano i ricercatori, investire nell’ambiente e fare greenwashing non sono scelte alternative, ma spesso vanno di pari passo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Basta sprechi in fase struccaggio. Gli asciugamani monouso che proteggono la pelle e l’ambiente sono il mai più senza beautyPrendersi cura della pelle non dovrebbe essere una corsa.

Ambiente: qualita’ dell’aria migliora a Roma e nel Lazio, i risultati del report di ArpaNel 2025, Roma e il Lazio hanno migliorato la qualità dell’aria, segnando un risultato storico.

