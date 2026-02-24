Studenti piccoli soccorritori | alla Garibaldi lezione pratica con medici e infermieri

Gli studenti della scuola media Garibaldi di Agrigento si sono impegnati in un laboratorio pratico, grazie alla presenza di medici e infermieri. La sessione, dedicata alle manovre di primo soccorso, ha permesso ai ragazzi di mettere in pratica tecniche di emergenza. La lezione si è concentrata su simulazioni di situazioni reali, coinvolgendo attivamente i partecipanti. La giornata si è conclusa con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla sicurezza e l’intervento immediato.

Incontro promosso dall’Asp per insegnare agli alunni le manovre di primo intervento in caso di emergenze pediatriche tra teoria e simulazioni pratiche L’attività, realizzata in collaborazione con la dirigente scolastica Rosetta Greco, ha rappresentato un momento di formazione e sensibilizzazione sulle principali procedure di primo soccorso. Accanto alla parte teorica, ampio spazio è stato riservato alle dimostrazioni pratiche, così da permettere agli studenti di apprendere le manovre di base da attuare nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Un’iniziativa che ha trasformato l’aula in un laboratorio di cittadinanza attiva rafforzando nei ragazzi la cultura della prevenzione, dell’attenzione e del mutuo aiuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Al Policlinico la stanza "Isabella", l'omaggio di medici e infermieri alla 37enne morta ad agostoAl Policlinico, medici e infermieri hanno reso omaggio a Isabella Miuccio, la 37enne scomparsa ad agosto, con una cerimonia nel reparto di Chirurgia Toracica.

Lezione sulle manovre salva vita. Infermieri in cattedra al Ducale con il giuramento dei neo laureatiAl Ducale, gli infermieri neo laureati hanno prestato il loro giuramento, mentre si sono esibiti in dimostrazioni pratiche di manovre salva vita.

Argomenti correlati

Primo soccorso. Lezioni in classe alla media Pea; Palmanova. Croce Rossa nelle classi dell’Isis Bassa Friulana per formare 700 studenti; Gli studenti della Pea a lezione di primo soccorso. Pellegrini: Presto un incontro con il personale del 118; Al Liceo Rummo studenti a lezione di primo soccorso con il progetto ‘Viva Sofia’ dei Lions.

Bernini, studenti che contestano sono piccoli Landini e SchleinBisogna chiamare le cose col loro nome, non è una contestazione di studenti: sono studenti Udu, diciamo piccoli Landini e piccoli Schlein, che protestano legittimamente perché contrari alla riforma ... ansa.it

Il progetto permette ai piccoli di studenti di godere della compagnia degli amici a quattro zampe per promuovere il benessere emotivo e relazionale. La sindaca Francesca Fadda: "Un progetto che sta facendo la differenza". - facebook.com facebook