Studentessa segnalata ai servizi sociali per aver aderito ad una manifestazione Palagi | Urgente avere chiarimenti

Una studentessa è stata segnalata ai servizi sociali dopo aver partecipato a una manifestazione, a causa dell’intervento delle forze dell’ordine. La denuncia, rilanciata da un sindacato, sottolinea l’uso eccessivo della forza durante l’evento. La ragazza, presente con altri studenti, ha raccontato di essere stata fermata senza motivo e portata via. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra studenti e genitori, mentre le autorità chiedono chiarimenti urgenti.

La denuncia è arrivata dai Sudd Cobas, il consigliere della sinistra: "La maggioranza di centrosinistra non può rimanere in silenzio, Firenze è in linea con l'approccio repressivo nazionale" "Da un paio di giorni la stampa locale e nazionale ha ripreso una grave denuncia dell'organizzazione sindacale Sudd Cobas. Una studentessa è stata segnalata ai Servizi Sociali, che a loro volta hanno indagato su lei e la sua famiglia, per aver partecipato al presidio di una vertenza. Purtroppo da parte di Palazzo Vecchio non è stato detto niente, nonostante la gravità del fatto: abbiamo quindi depositato in queste ore un'interrogazione urgente e una richiesta di accesso agli atti".