Strisce luminose | rivoluzione notturna incidenti crollati del 60%

Una nuova tecnologia di vernice luminosa ha migliorato la sicurezza sulla strada di montagna chiamata Bulli Pass, a sud di Sydney, riducendo del 60% gli incidenti notturni. La causa risiede nell’applicazione di strisce luminose che illuminano il percorso senza bisogno di lampioni. Le auto ora percepiscono meglio i curvoni e gli ostacoli, evitando sbandate e collisioni. Questo cambiamento ha portato a un calo significativo dei rischi nelle ore più buie. La strada continuerà a essere monitorata per valutare i risultati nel tempo.

La rivoluzione luminosa di Bulli Pass: come funziona la vernice magica. In un tornante della strada di montagna chiamata Bulli Pass, a sud di Sydney, è successo qualcosa di straordinario. Tra dicembre 2024 e giugno 2025, le 125 mancate collisioni registrate tra le 21:00 e le 4:00 sono diventate un ricordo. Il merito? Una vernice speciale applicata sulle strisce dell’asfalto, capace di assorbire la luce di giorno e rilasciarla lentamente durante la notte. La tecnologia, testata dall’agenzia Transport for NSW, ha dimostrato la sua efficacia in condizioni reali, riducendo gli incidenti notturni del 60%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli, 8 alberi crollati per maltempo, auto schiacciate, voragini, incidenti con feriti e strade chiuseA Napoli, il maltempo degli ultimi giorni ha provocato il crollo di otto alberi, danni alle auto e alcune voragini nelle strade.

Foggia, sicurezza stradale a rischio: strisce pedonali sbiadite e incidenti in aumento, un’emergenza da risolvere.A Foggia, i residenti sono preoccupati per la sicurezza sulle strade.