Strisce blu paga la sosta con l' app e viene multato | caos confini tra Apcoa e Amat pure in via Paolo Paternostro

Un automobilista che ha pagato il parcheggio tramite l’app di una società si è visto comunque multare da un’altra. La confusione tra i confini delle due aziende, Apcoa e Amat, crea disguidi anche in via Paolo Paternostro. Dopo i problemi già segnalati in via Wagner, questa situazione si ripete con diversi utenti, che si trovano a dover affrontare multe ingiuste nonostante abbiano pagato regolarmente. La questione riguarda ora la gestione delle aree di sosta nel centro città.

Nuova segnalazione dopo quella riguardante via Wagner. A parti invertite, il nodo resta quello della poca chiarezza fra le aree in concessione ai due gestori. Il racconto: "EasyPark mi dava la posizione esatta per il parcheggio, così è un'ingiustizia verso il cittadino onesto" Paga il parcheggio a un gestore e si ritrova multato dall'altro. Dopo via Wagner, è accaduto anche in via Paolo Paternostro. Il nodo resta quello dei confini fra le strisce blu in concessione all'Apcoa e quelle gestite dall'Amat. In alcune strade del centro, il gestore cambia nell'arco di pochi metri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Via Wagner, multe a raffica al confine tra le strisce blu di Amat e quelle Apcoa: "Così è una truffa"A causa di un'errata interpretazione delle aree di sosta, in via Wagner si verificano numerose multe tra le strisce blu di Amat e quelle di Apcoa. Temi più discussi: Oltre 16mila strisce blu in più a Roma: ecco in quali quartieri arrivano i parcheggi a pagamento; Strisce blu, paga la sosta con l'app e viene multato: caos confini tra Apcoa e Amat pure in via Paolo Paternostro; Strisce blu Palermo: le regole 2026 della sosta a pagamento; Pesaro, la sosta sulle strisce blu si paga con l'app Telepass: come funziona. Strisce blu, paga la sosta con l'app e viene multato: caos confini tra Apcoa e Amat pure in via Paolo PaternostroNuova segnalazione dopo quella riguardante via Wagner. A parti invertite, il nodo resta quello della poca chiarezza fra le aree in concessione ai due gestori. Il racconto: EasyPark mi dava la posizio ... palermotoday.it Lamezia, attiva ParkingMyCar: la nuova app per i parcheggi a strisce bluLamezia Terme – Arriva una nuova app per i parcheggi blu nel territorio del comune di Lamezia. Lo comunicano dalla S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. – presentando la nuova applicazione ... lametino.it Strisce blu, paga la sosta con l'app e viene multato: caos confini tra Apcoa e Amat pure in via Paolo Paternostro ift.tt/2geT49y x.com INSEPARABILI di IGOR SCALISI PALMINTERI Piccola mostra di pittura Domenica 22 febbraio - h 12:00 - 20:00 Banum Tattoo Studio - Via Paolo Paternostro 39/c - PA Body painting Sonorizzazione NTNTN - facebook.com facebook