Stranieri scelgono Ostuni | ecco i 10 borghi più amati per cambiare

La popolarità di Ostuni tra gli stranieri deriva dalla bellezza delle sue case bnesse e dalla posizione panoramica sul mare Adriatico. Molti stranieri scelgono questo borgo come meta per acquistare una seconda casa, attratti dal fascino delle strade strette e dall'atmosfera autentica. Le richieste di immobili aumentano, soprattutto tra europei e nordamericani, che desiderano vivere in un luogo che combina storia e natura. Sempre più stranieri visitano Ostuni ogni anno in cerca di un nuovo inizio.

La geografia del sogno italiano: dove gli stranieri cercano casa. Immagina di camminare per le strade bianche di Ostuni, tra case imbiancate a calce e viste mozzafiato sul mare Adriatico. È qui che molti stranieri stanno scegliendo di trasferirsi, attirati da un mix di storia, cultura e costi ancora accessibili. La classifica dei comuni più ricercati nel 2025, stilata da Gate-away.com, rivela una tendenza in crescita: gli acquirenti stranieri non cercano più solo le cartoline più celebri dell’Italia, ma anche borghi meno conosciuti, dove la vita è più autentica e i prezzi più contenuti. Ostuni, in Puglia, si conferma al primo posto, seguita da Santa Maria del Cedro in Calabria, dove i prezzi sono ancora accessibili e il mare è vicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

