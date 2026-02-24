Strade future i poster dei ragazzi saranno utilizzati per una campagna informativa

I poster realizzati dai ragazzi durante il primo laboratorio del progetto “Strade Future” diventeranno parte di una campagna informativa sulla mobilità responsabile. La iniziativa nasce per coinvolgere i giovani e sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale. Il laboratorio, condotto dal Collettivo Franco, ha visto la partecipazione attiva di studenti e giovani artisti. I lavori prodotti saranno utilizzati in diverse attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze della provincia.

Si è svolto il primo laboratorio grafico del progetto “Strade Future: giovani e mobilità responsabile”promosso da Sern (Sweden Emilia-Romagna network) in collaborazione con la Provincia di Parma L’iniziativa coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado del territorio parmense in un percorso di progettazione partecipata dedicato alla sicurezza stradale. Protagonisti del primo appuntamento sono stati gli studenti e le studentesse dell’Iiss Berenini e dell’Itis Galilei. Partendo da dati e criticità reali del territorio, i ragazzi e le ragazze hanno partecipato a un momento di confronto e brainstorming collettivo, da cui sono nati slogan e messaggi di forte impatto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

No al boicottaggio dei farmaci Teva: "Ma faremo campagna informativa"Il consiglio comunale di Reggio ha deciso di opporsi al boicottaggio dei farmaci Teva nelle farmacie locali.

Quando e come saranno utilizzati gli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso delle modalità e dei tempi di utilizzo degli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti.