Storia di una ragazza brillante tra i social e la realtà

Una ragazza brillante ha attirato l’attenzione dopo che il suo video sui social ha mostrato le difficoltà quotidiane. La causa è la pressione di mantenere un'immagine perfetta online, mentre nella vita reale affronta sfide inaspettate. La proiezione al Filmstudio 7b offrirà uno spaccato sincero di questa giovane, tra sogni e realtà. La sera di domani alle 21, il pubblico potrà scoprire la sua storia attraverso il film di Agathe Riedinger.

Domani al Filmstudio 7b, per la rassegna " Il cinema invisibile " un’importante prima visione: è in programma, alle 21, Una ragazza brillante (Francia 2024), di Agathe Riedinger. La diciannovenne Liane, temeraria e incandescente, vive con madre e sorellina sotto il sole polveroso di Fréjus. Ossessionata dalla bellezza e dal bisogno di diventare qualcuno, vede nei reality show e nei social network la possibilità di essere amata. Il destino sembra sorriderle quando viene convocata dalla responsabile casting di un programma televisivo che si chiama “Miracle Island”. Bastano pochi dettagli ad Agathe Riedinger per tratteggiare il carattere e le abitudini quotidiane della giovane protagonista del film con cui esordisce alla regia di un lungometraggio entrando dalla porta principale, vale a dire il concorso del Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zorzi in lacrime per una ragazza insultata: la storia virale che ha commosso il web (e fa discutere i social)Tommaso Zorzi si è mostrato molto emozionato su Instagram, confessando di essere rimasto scosso da un episodio di razzismo che è avvenuto a Milano.

Nell’Italia a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 una ragazza del popolo allatta il bambino di una signora borghese. Una pratica diffusa, ai tempi, che fa da scenario a una storia che riguarda la maternità, la famiglia e il corpo delle donneNel 1959, a Roma, O Limpia e Ada si incontrano al mercato delle balie, segnando un momento significativo nelle loro vite.

Fresh from a broken engagement, the super-strong girl captivated the CEO. A destined couple!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Le ragazze di Tunisi, una storia di emigranti dimenticata, ma comune a molti italiani; Libri d'amore e romanzi rosa da leggere e regalare; Storia di una ragazza brillante, tra i social e la realtà; La forza di una donna: La disperazione di Bahar Video.

Storia di una ragazza brillante, tra i social e la realtàDomani al Filmstudio 7b, per la rassegna Il cinema invisibile un’importante prima visione: è in programma, alle 21, Una ... msn.com

Una ragazza brillante, in cerca di un posto nella società: incontro con la regista Agathe RiedingerUna giovane di 19 anni cresce nella desolazione di una periferia respingente e con una famiglia poco empatica. Il sogno è piacere sui social e poter cambiare vita come concorrente di un reality show. comingsoon.it

Carmelo racconta la storia di Sara. Una ragazza rimasta incinta a 23 anni, che per amore ha deciso di dare sua figlia in affido. - facebook.com facebook