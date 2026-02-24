storia di ex serse cosmi alla salernitana faggiano dopo trapani ci riprova

Serse Cosmi torna alla Salernitana, motivato dall’esperienza con il Trapani dieci anni fa, quando sfiorarono la promozione in Serie A. Faggiano, che lavorò con lui in quella squadra, ha deciso di riprovarci dopo aver concluso il suo incarico a Trapani. La coppia ha dimostrato di saper creare progetti ambiziosi e ora punta a ripetere il successo. La società segue con attenzione questa nuova sfida.

Con il Trapani, dieci anni fa, sfiorarono l’impresa della serie A. Un capolavoro quello messo in piedi da Serse Cosmi e Daniele Faggiano. Oggi, il tecnico perugino va in soccorso del diesse a Salerno, club che milita il campionato di serie C, girone C. La Salernitana è terza in classifica, lontana anni luce dal Benevento, primo (14 punti) e dal Catania secondo (9), con il Cosenza, quarto, che spinge a meno tre. La piazza reclama. E così, con l’esonero di Giuseppe Raffaele, dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Monopoli, arriva dunque la svolta sulla panchina granata che si affida proprio all’esperto tecnico 67enne di Ponte San Giovanni lontano dai campi dall’ultima avventura in Croazia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Perché la Salernitana ha scelto Serse Cosmi per il dopo Raffaele, il papabile ‘naufrago’ torna in panchinaLa Salernitana ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Serse Cosmi dopo aver sollevato Giuseppe Raffaele, in seguito a una serie di risultati deludenti.

Calcio serie C, Serse Cosmi torna in pista: sarà il nuovo allenatore della SalernitanaSerse Cosmi riprende a allenare dopo quattro anni di inattività, questa volta alla guida della Salernitana.

