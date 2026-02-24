Stop al caos Fse ' congelata' la riforma dei turni | azienda e sindacati firmano la tregua

Ferrovie del Sud Est ha deciso di sospendere la riforma dei turni, a causa delle proteste dei sindacati. La decisione arriva dopo un incontro tra azienda e rappresentanti sindacali, che hanno firmato una tregua temporanea. La modifica al modello organizzativo, prevista per il 1° marzo, è stata quindi messa in pausa. È stato aperto un tavolo tecnico per rivedere le regole sui tempi di guida e riposo degli autisti. La questione rimane aperta.

Stop al nuovo modello organizzativo di Ferrovie del Sud Est che sarebbe dovuto entrare in vigore dal prossimo 1° marzo e apertura di un tavolo tecnico di confronto sull'applicazione del Regolamento che disciplina i tempi di guida e di riposo degli autisti di mezzi pesanti e autobus. È questo il risultato parziale raggiunto dopo l'intervento dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, per affrontare le criticità del servizio di autolinee gestito da Ferrovie del Sud Est, che nei giorni scorsi hanno provocato pesanti disagi ai cittadini. Se ne è discusso stamattina, nella sede dell'Assessorato regionale, nel confronto convocato da Piemontese con i vertici di Ferrovie del Sud Est e, successivamente, con le organizzazioni sindacali.