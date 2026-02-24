Stoccarda-Celtic Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Schwaben sul velluto dopo l’1 a 4 del Celtic Park

Stoccarda e Celtic si preparano alla sfida di ritorno in Europa League, con i tedeschi favoriti dopo la vittoria schiacciante dell’andata. L’incontro si disputa in una cornice di attesa, mentre gli analisti valutano le probabili formazioni e le quote di scommessa. La partita si svolgerà alle 18:45, offrendo un’opportunità per vedere come si evolverà il confronto tra le due squadre.

La qualificazione non sembra in discussione con il 4 a 1 dell’andata, con lo Stoccarda che potrebbe anche permettersi di perdere con 2 gol di scarto in casa contro il Celtic e accedere agli ottavi di Europa League. Gli Schwaben nel frattempo hanno impattato ad Heidenheim guadagnando comunque un punto sul Leverkusen caduto a Berlino. La squadra di Hoeness ha rischiato di cadere sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

