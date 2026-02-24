Gassmann, noto cantante, si esibisce alle quattro di questa notte, causando reazioni di sorpresa tra il pubblico. La scelta di un orario insolito nasce dalla programmazione del 76° Festival di Sanremo, che ha previsto le esibizioni notturne di tutti e 30 i Big. Tra ironia e fastidio, gli spettatori si domandano se questa decisione influenzerà l’energia delle performance. La serata prosegue con le esibizioni previste fino a tarda notte.

In un misto tra fastidio e ironia, potrà mai mancare la battuta di turno del cantante in gara costretto a cantare a notte fonda? Ovviamente no e non fa eccezione il 76° Festival di Sanremo, che parte questa sera con le esibizioni di tutti e 30 i Big. Tra chi canta in primissima serata, come Ditonellapiaga (la prima ad uscire), e chi a ridosso del Dopofestival (il trentesimo sarà il duo LDA-Aka 7even), Leo Gassmann se la ride per il suo turno: in scaletta è il 28° Big, dunque è previsto nelle battute conclusive della puntata. Sto raccomandato de Gassmann che stasera suona alle quattro del mattino ironizza il cantante e attore, figlio d’arte, sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

