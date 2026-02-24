Sto raccomandato de Gassmann che stasera suona alle quattro del mattino
Gassmann, noto cantante, si esibisce alle quattro di questa notte, causando reazioni di sorpresa tra il pubblico. La scelta di un orario insolito nasce dalla programmazione del 76° Festival di Sanremo, che ha previsto le esibizioni notturne di tutti e 30 i Big. Tra ironia e fastidio, gli spettatori si domandano se questa decisione influenzerà l’energia delle performance. La serata prosegue con le esibizioni previste fino a tarda notte.
In un misto tra fastidio e ironia, potrà mai mancare la battuta di turno del cantante in gara costretto a cantare a notte fonda? Ovviamente no e non fa eccezione il 76° Festival di Sanremo, che parte questa sera con le esibizioni di tutti e 30 i Big. Tra chi canta in primissima serata, come Ditonellapiaga (la prima ad uscire), e chi a ridosso del Dopofestival (il trentesimo sarà il duo LDA-Aka 7even), Leo Gassmann se la ride per il suo turno: in scaletta è il 28° Big, dunque è previsto nelle battute conclusive della puntata. Sto raccomandato de Gassmann che stasera suona alle quattro del mattino ironizza il cantante e attore, figlio d’arte, sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
