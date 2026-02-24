Stipendio base di circa 1600 euro Start Romagna a caccia di autisti | c' è ancora tempo per iscriversi all' Academy

Start Romagna ha deciso di avviare una nuova selezione di autisti, offrendo uno stipendio base di circa 1600 euro, a causa della crescente richiesta nel settore del trasporto locale. L’Academy, rivolta a chi cerca un’opportunità di formazione, consente di entrare in un percorso pratico e mirato. Le iscrizioni sono ancora aperte, permettendo ai candidati di partecipare alle prossime sessioni previste nei territori di Forlì e Cesena.

"Per i partecipanti Scuderia Start - sottolinea una nota - rappresenta una reale possibilità di accesso ad un lavoro stabile" C'è ancora tempo per iscriversi alla nuova edizione del progetto Scuderia Start, promosso nei territori di Forlì e Cesena da Start Romagna in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Randstad. L'Academy, nata per avviare nuovi autisti alla professione, prevede un modello strutturato e ormai collaudato: selezione dei candidati, fase formativa, conseguimento della patente DE e della CQC persone, ingresso graduale in azienda come collaboratori di esercizio e rimborso in busta paga di una quota dei costi sostenuti per le patenti.