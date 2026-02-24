Sterilizzare cani e gatti un gesto d’amore | 6 buone ragioni per farlo

La sterilizzazione di cani e gatti, spesso definita un gesto d’amore, si diffonde in risposta all’aumento degli abbandoni e delle nascite indesiderate. La decisione nasce dalla necessità di controllare il randagismo e di tutelare la salute degli animali. Alcuni proprietari temono che questa operazione possa causare problemi di salute o alterare il carattere del proprio animale. La discussione riguarda anche le modalità e i tempi più adatti per effettuare l’intervento.

C ’è chi teme che metta a rischio la salute dell’animale o che gli causi traumi duraturi. Chi sospetta che ne influenzi il carattere rendendolo pigro e che lo faccia ingrassare. Ancora, chi considera l’intervento stesso un atto contro natura, tollerabile casomai dopo una prima cucciolata. Ma questi sono solo dei luoghi comuni sulla sterilizzazione, che è invece una procedura chirurgica di routine consigliatissima dai veterinari: un’operazione che porta significativi benefici per la salute e la longevità del cane o del gatto e che è anche fondamentale sul piano sociale, per contrastare il randagismo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

