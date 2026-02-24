Stephen Awuah Baffour lancia la sfida | Punto al minimo di 10?15 nei 100 e sogno di far parte della staffetta

Stephen Awuah Baffour si è impegnato in allenamenti intensi per migliorare il suo tempo nei 100 metri, motivato dalla voglia di raggiungere almeno 10,15 secondi. La sua determinazione nasce dalla volontà di entrare in una staffetta nazionale e di dimostrare il suo valore. Durante le sessioni di allenamento, ha già mostrato progressi significativi. Ora, aspetta di capire se i risultati si tradurranno in una chiamata ufficiale.

Nuovo appuntamento di Sprint Zone, approfondimento condotto da Ferdinando Savarese sul canale Youtube di OA Sport. Ospite uno dei velocisti italiani più interessanti del momento, Stephen Awuah Baffour. Il 22enne sprinter azzurro, da poco arruolato nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, ha recentemente firmato il suo primato personale di 6"61 nei 60 metri al World Indoor Tour di Belgrado, tempo che al momento gli vale la qualificazione tramite ranking ai Mondiali Indoor di Torun 2026. La situazione però resta aperta: i Campionati Italiani Assoluti di Ancona potrebbero ridefinire i due posti disponibili per l'Italia nei 60 metri.