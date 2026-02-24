Stellantis e trasporti | i sindacati scrivono alla Regione Campania

Le segreterie sindacali di Stellantis e la RSA di Pratola Serra hanno scritto al presidente della Regione Campania e all’assessore ai trasporti per chiedere un intervento immediato. La causa è la riduzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale che colpisce i lavoratori dello stabilimento. La richiesta mira a ripristinare e rafforzare le corse, facilitando così il raggiungimento dell’azienda. La questione riguarda circa 1.200 dipendenti che dipendono dai mezzi pubblici per arrivare al lavoro.

Le Segreterie Territoriali FIM – UILM – FISMIC – UGLM e la RSA Stellantis di Pratola Serra scrivono al Presidente della Regione Campania Roberto Fico, all'Assessore Regionale ai Trasporti e alla Mobilità Mario Casillo per una Richiesta urgente di ripristino e potenziamento servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) per le maestranze dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (AV). "Egregio Presidente, Egregio Assessore, Le scriventi Organizzazioni Sindacali, FIM, UILM, FISMIC e UGLM della Provincia di Avellino unitamente alla RSA Stellantis di Pratola Serra inviano la presente per sottoporre alla Vostra attenzione l'insostenibile situazione legata alla mobilità dei lavoratori dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra.

"A rischio il diritto alla salute": Morsa e Troisi scrivono a Prefetto e Regione Campania chiedendo interventi urgentiLavoratori e cittadini della Campania sono preoccupati per le condizioni della sanità pubblica.

Trasporti in Campania, Casillo incontra tutti i sindacati. Poi toccherà ai pendolariIl vicepresidente della Regione Campania, Casillo, ha incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati del settore trasporti per discutere delle recenti problematiche.

