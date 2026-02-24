Stella Rossa-Lille Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I Dogues al Marakana per cercare l’impresa

Alle 18:45 si gioca la sfida tra Stella Rossa e Lille in Europa League, con formazioni ufficiali e pronostici che si fanno strada tra gli appassionati. I francesi affrontano la trasferta al Marakana nella speranza di conquistare un risultato positivo, mentre i padroni di casa cercano di portare a casa un vantaggio importante. La partita si presenta come un momento chiave per entrambe le squadre.

Un colpaccio di altri tempi: il gol di Uchenna sul finire del primo tempo della sfida di Lille sta dando alla Stella Rossa un pezzo di qualificazione agli ottavi di Europa League. Il ritorno di Stankovic è stato come la continuazione di un percorso che l’ex Inter e Lazio aveva intrapreso con i crno-bjeli e che sta proseguendo. La squadra gioca con tutt’altro respiro e personalità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Europa League 2025-2026: Stella Rossa-Lille, le probabili formazioniStankovic punta su Krunic e Katai, Genesio risponde con Haraldsson e Fernandez-Pardo. Calcio d'inizio alle 18.45. sportal.it

Pronostico Stella Rossa-Lille: in casa fanno un altro sportStella Rossa-Lille è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il colpaccio esterno della Stella Rossa di Stankovic in Francia ha fatto capire ... ilveggente.it

C'è anche la #Juventus tra gli ammiratori del classe 2008, Vasilije #Kostov della Stella Rossa Belgrado. Trequartista, ma che può giocare anche come interno di centrocampo o esterno, è considerato dagli addetti ai lavori come un talento molto importante x.com