Stella Rossa-Lille Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I Dogues al Marakana per cercare l’impresa

Da infobetting.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:45 si gioca la sfida tra Stella Rossa e Lille in Europa League, con formazioni ufficiali e pronostici che si fanno strada tra gli appassionati. I francesi affrontano la trasferta al Marakana nella speranza di conquistare un risultato positivo, mentre i padroni di casa cercano di portare a casa un vantaggio importante. La partita si presenta come un momento chiave per entrambe le squadre.

Un colpaccio di altri tempi: il gol di Uchenna sul finire del primo tempo della sfida di Lille sta dando alla Stella Rossa un pezzo di qualificazione agli ottavi di Europa League. Il ritorno di Stankovic è stato come la continuazione di un percorso che l’ex Inter e Lazio aveva intrapreso con i crno-bjeli e che sta proseguendo. La squadra gioca con tutt’altro respiro e personalità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

