Stella Rossa-Lille Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Uchenna ha segnato il gol decisivo nel finale del primo tempo durante la partita tra Stella Rossa e Lille, portando la squadra serba in una posizione favorevole per la qualificazione agli ottavi di Europa League. La rete, arrivata in un momento cruciale, ha cambiato le sorti del match e ha sollevato l’entusiasmo tra i tifosi. La partita si sta giocando con intensità, e il risultato adesso si mantiene aperto.

Un colpaccio di altri tempi: il gol di Uchenna sul finire del primo tempo della sfida di Lille sta dando alla Stella Rossa un pezzo di qualificazione agli ottavi di Europa League. Il ritorno di Stankovic è stato come la continuazione di un percorso che l’ex Inter e Lazio aveva intrapreso con i crno-bjeli e che sta proseguendo. La squadra gioca con tutt’altro respiro e personalità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lille-Stella Rossa (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Lille ha subito una sconfitta pesante contro la Stella Rossa di Belgrado, un risultato che aggrava il momento difficile della squadra di Genesio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lille Stella Rossa, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lille-Stella Rossa 0-1: risultato finale e highlights; Lille - Stella Rossa (0-1) Europa League 2025; Europa League: Lille battuto dalla Stella Rossa, Bologna avanti dopo l'andata.

Pronostico Lille-Stella Rossa: è il momento della svoltaLille-Stella Rossa è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Europa League 2025-2026: Lille-Stella Rossa, le probabili formazioniProbabili formazioni di Lille-Stella Rossa, gara di andata dei playoff di Europa League 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21 all' Estade Pierre-Mauroy. sportal.it

Incendio nel settore ospiti durante il derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan - facebook.com facebook

C'è anche la #Juventus tra gli ammiratori del classe 2008, Vasilije #Kostov della Stella Rossa Belgrado. Trequartista, ma che può giocare anche come interno di centrocampo o esterno, è considerato dagli addetti ai lavori come un talento molto importante x.com