Stella Rossa-Lille Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Uchenna ha segnato un gol decisivo nel finale del primo tempo, portando la Stella Rossa in vantaggio contro il Lille in Europa League. La rete ha cambiato le sorti della partita, dando ai serbi una posizione favorevole per il passaggio del turno. La partita si gioca a Lille, dove la squadra ospite ha mostrato determinazione nel cercare di mantenere il risultato. La sfida resta aperta fino alla fine, con entrambe le squadre pronte a reagire.

Un colpaccio di altri tempi: il gol di Uchenna sul finire del primo tempo della sfida di Lille sta dando alla Stella Rossa un pezzo di qualificazione agli ottavi di Europa League. Il ritorno di Stankovic è stato come la continuazione di un percorso che l’ex Inter e Lazio aveva intrapreso con i crno-bjeli e che sta proseguendo. La squadra gioca con tutt’altro respiro e personalità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lille-Stella Rossa (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Lille ha subito una sconfitta pesante contro la Stella Rossa di Belgrado, un risultato che aggrava il momento difficile della squadra di Genesio.

Pronostico Lille-Stella Rossa: è il momento della svoltaLille-Stella Rossa è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Europa League 2025-2026: Lille-Stella Rossa, le probabili formazioniProbabili formazioni di Lille-Stella Rossa, gara di andata dei playoff di Europa League 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21 all' Estade Pierre-Mauroy. sportal.it

Arnautovic, le due promesse a MIhajlovic che ha mantenuto "Avevo detto a Sinisa che sarei andato alla Stella Rossa e avevo aggiunto che, se nel derby con il Partizan avessi segnato, avrei dedicato il gol a lui. L'ho fatto". Come dicono in Serbia, un amico vale facebook

C'è anche la #Juventus tra gli ammiratori del classe 2008, Vasilije #Kostov della Stella Rossa Belgrado. Trequartista, ma che può giocare anche come interno di centrocampo o esterno, è considerato dagli addetti ai lavori come un talento molto importante x.com