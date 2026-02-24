Stati Uniti la tempesta di neve interrompe i voli all’aeroporto di Filadelfia

Una tempesta di neve intensa ha colpito il nord-est degli Stati Uniti, causando l'interruzione di numerosi voli all'aeroporto di Filadelfia. Le forti raffiche di vento e le abbondanti nevicate hanno bloccato decine di voli, lasciando molti passeggeri in attesa di aggiornamenti. Le autorità hanno chiuso scuole e aziende e sconsigliato spostamenti non essenziali. La perturbazione si sta spostando lungo la regione, creando disagi diffusi e rallentamenti sulla rete stradale.

Lunedì una violenta tempesta di neve ha colpito il nord-est degli Stati Uniti, dal Maryland al Maine, costringendo milioni di persone a rimanere a casa a causa delle forti raffiche di vento e delle allerte neve, dell'interruzione dei trasporti e della chiusura di scuole e aziende. I voli da e per Filadelfia sono stati sospesi per gran parte della mattinata, con la ripresa del servizio intorno alle 14:20. I funzionari dell'aeroporto hanno segnalato 605 cancellazioni e 12 ritardi nel pomeriggio, su circa 730 arrivi e partenze previsti.