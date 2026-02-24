Stanotte il discorso di Trump a un’America scontenta

Il discorso di Trump ha attirato l’attenzione perché ha cercato di celebrare le sue politiche, mentre molti cittadini manifestano insoddisfazione. La sua lunga arringa ha affrontato temi economici e sociali, cercando di rafforzare il suo supporto. Alcuni ascoltatori hanno espresso opinioni contrastanti, mentre altri hanno mostrato scetticismo. La serata ha acceso il dibattito tra chi sostiene le sue scelte e chi critica le conseguenze. La discussione continua tra diverse opinioni pubbliche.

New York, 24 feb. (askanews) – Un discorso lungo. Per vantarsi dei risultati raggiunti dall'inizio del suo secondo mandato e per parlare a un'America sempre piu' scontenta. E' quello che alle tre di notte italiane terra' il presidente americano. In vista delle elezioni di meta' mandato di novembre in cui in gioco c'e' il controllo del Congresso, ora in mano al partito repubblicano, Donald Trump si presenta al discorso sullo stato dell'Unione con i sondaggi che non stanno dalla sua parte. Per CNN il 36% approva il suo operato, in calo dal 48% dello scorso febbraio. Stando a NPRPBS NewsMarist, il 55% degli americani adulti pensa che il paese stia andando nella direzione sbagliata, il 13% in piu' dello stesso periodo dell'inizio della sua prima presidenza.